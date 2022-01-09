من عراجي.. رسالة بشأن العودة إلى المدارس

قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّ "الانقسام حاصل في معظم دول العالم على موضوع فتح المدارس، وقرار وزير التربية عباس الحلبي القاضي بعودة الطلاب إلى الصفوف هو لإنقاذ العام الدراسي".



وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار عراجي إلى أنّ "الشرط الأساسي للعودة بأمان الى المدارس هو تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره والابلاغ عن الحالات المصابة بالفيروس"، وأضاف: "فلنأخذ الاسبوع المقبل كأسبوع نتفحّص فيه إن كان عدد الحالات سيرتفع مع فتح المدارس وعلى أساسه نعود لندرس القرار".



وأردف: "على مدراء المدارس والمدرسين أن يكونوا خفراء على الطلاب وعلى تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا. كذلك، على وزارة الصحة ان تتواصل ووزارة التربية مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة فكلفة علاج كورونا اذا اصيب اي طالب مرتفعة جداً".