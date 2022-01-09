لبنان

نائب في "المستقبل" يتحدث عن "عودة الحريري".. ما الجديد؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 16:05
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أعلن النائب محمد الحجار في حديث عبر "الجديد" أن الرئيس سعد الحريري سيعود في الأيام القليلة المقبلة الى بيروت وسيعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية وقرار التحالفات.
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