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لبنان
نائب في "المستقبل" يتحدث عن "عودة الحريري".. ما الجديد؟
Lebanon 24
09-01-2022
|
16:05
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أعلن النائب محمد الحجار في حديث عبر "الجديد" أن الرئيس سعد الحريري سيعود في الأيام القليلة المقبلة الى بيروت وسيعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية وقرار التحالفات.
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محمد الحجار
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