نائب في "المستقبل" يتحدث عن "عودة الحريري".. ما الجديد؟

أعلن النائب محمد الحجار في حديث عبر "الجديد" أن الرئيس سعد الحريري سيعود في الأيام القليلة المقبلة الى بيروت وسيعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية وقرار التحالفات.