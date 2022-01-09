اجتماعٌ للجنة المال غداً.. هذا ما سيتطرق إليه البحث

تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد وعلى جدول اعمالها اكثر من بند ابرزها اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 المتعلق بتمديد رفع السرية المصرفية الى حين الانتهاء من التدقيق الجنائي.