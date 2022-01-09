ملف توحيد سعر الصرف.. ماذا قال "نائبٌ بارز" عنه؟

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه "في ظل المسار السياسي الراهن الذي لا يؤشر الى جدية او نتيجة ايجابية، لا ارى ان الحكومة ستجتمع واتمنى ان اكون على خطأ لأن اولويات الوطن والناس في مكان آخر".وفي حديث عبر قناة "الجديد"، شدد كنعان على أن "الحكومة مطالبة بان تجتمع فوراً على الأقل من أجل إنهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كما إقرار موازنة اصلاحية".وأكد ان "المطلوب هو أن تقر لأول مرة موازنة اصلاحية فيها صفر هدر بحسب المواصفات التي طالبنا بها في لجنة المال النيابية على مدى سنوات ونطالب بها اليوم والتي يريدها بها المجتمع الدولي".وبالنسبة لسعر الصرف، لفت كنعان الى انه "لطالما طالبت لجنة المال والموازنة بتوحيد سعر الصرف"، وأردف: "على الحكومة ومصرف لبنان تحديداً أن يضعا رؤية وخطة من أجل تحقيق ذلك خلال فترة زمنية محددة".