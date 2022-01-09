لبنان

ملف توحيد سعر الصرف.. ماذا قال "نائبٌ بارز" عنه؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 16:11
A-
A+
Doc-P-905482-637773671440974298.jpg
Doc-P-905482-637773671440974298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه "في ظل المسار السياسي الراهن الذي لا يؤشر الى جدية او نتيجة ايجابية، لا ارى ان الحكومة ستجتمع واتمنى ان اكون على خطأ لأن اولويات الوطن والناس في مكان آخر".
 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، شدد كنعان على أن "الحكومة مطالبة بان تجتمع فوراً على الأقل من أجل إنهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كما إقرار موازنة اصلاحية".
 
وأكد ان "المطلوب هو أن تقر لأول مرة موازنة اصلاحية فيها صفر هدر بحسب المواصفات التي طالبنا بها في لجنة المال النيابية على مدى سنوات ونطالب بها اليوم والتي يريدها بها المجتمع الدولي".
 
وبالنسبة لسعر الصرف، لفت كنعان الى انه "لطالما طالبت لجنة المال والموازنة بتوحيد سعر الصرف"، وأردف: "على الحكومة ومصرف لبنان تحديداً أن يضعا رؤية وخطة من أجل تحقيق ذلك خلال فترة زمنية محددة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2022-01-09
17:25 | 2022-01-09
17:19 | 2022-01-09
17:13 | 2022-01-09
17:04 | 2022-01-09
17:03 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website