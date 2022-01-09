بعد حملة ضدّه.. توضيح من مستشفى فتوح كسروان الحكوميّ

صدر عن إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار البيان التالي: "يطالعنا البعض من حين الى آخر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتهجم الخالي من المنطق العلمي والطبي والبعيد عن أخلاقيات التعاطي وأدبيات التخاطب، وبسلسلة من الإفتراءات تطال المؤسسة والعاملين فيها، نربأ بأنفسنا الرد عليها بالمستوى نفسه".وأضاف: "إن قسم الكورونا التابع للمستشفى إستقبل منذ افتتاحه وحتى تاريخه أكثر من 1300 مصاب، من بينهم أكثر من 460 مريضا بعد توفر اللقاحات، غالبيتهم العظمى (97%) من غير الملقحين. أما الذين توفوا فغالبيتهم من غير الملقحين، بعد تقاعسهم الإرادي أو رفضهم عمدا أخذ اللقاح، أو منعهم من تلقي اللقاح من قبل بعض أفراد عائلتهم، على الرغم من الوضع الصحي الدقيق لبعضهم، مع ما يولد ذلك لدى أقاربهم من إحساس بالذنب يترجمونه وابلا من التهجمات والافتراءات على ما ذكرنا".وتابع: "إن الفريق الطبي والتمريضي المشرف على علاج المرضى فضلا عن كفاءته العالية والمشهود لها في الداخل والخارج، قد اكتسب خلال الفترة المنصرمة خبرة كبيرة باتت مرجعية، مع الالتزام بتطبيق الإرشادات الطبية الوقائية والتنظيمية المفروضة في حالات الأوبئة ومن دون تمييز، وهي القاعدة المعمول بها والمتعارف عليها من مختلف المراجع الطبية العامة والخاصة".