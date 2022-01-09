لبنان

بـ"الجرم المشهود".. "قوى الأمن" توقف سارق "أفوكادو" في الجنوب!

Lebanon 24
09-01-2022 | 16:38
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أوقف مخفر القليعة اللبناني "ع.س." من بلدة كفركلا، وذلك أثناء قيامه بسرقة كمية من "الأفوكادو" من بستان المدعو "ش.ش." الكائن في خراج بلد القليعة.
 
ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد ضُبط مع الموقوف حوالى 30 كلغ من الأفوكادو.
 
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