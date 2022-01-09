بـ"الجرم المشهود".. "قوى الأمن" توقف سارق "أفوكادو" في الجنوب!

أوقف مخفر القليعة اللبناني "ع.س." من بلدة كفركلا، وذلك أثناء قيامه بسرقة كمية من "الأفوكادو" من بستان المدعو "ش.ش." الكائن في خراج بلد القليعة.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد ضُبط مع الموقوف حوالى 30 كلغ من الأفوكادو.