جريح نتيجة إشكال في طرابلس

وقع إشكال في منطقة المنكوبين - طرابلس، مساء اليوم، تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخص يُعرف بـ"النينجا".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وعُلم أن سبب الإشكال خلافات شخصية.