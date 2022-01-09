لبنان

جريح نتيجة إشكال في طرابلس

Lebanon 24
09-01-2022 | 16:58
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وقع إشكال في منطقة المنكوبين - طرابلس، مساء اليوم، تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخص يُعرف بـ"النينجا". 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وعُلم أن سبب الإشكال خلافات شخصية.
 
 
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