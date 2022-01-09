لبنان

لم يحضر مناسبة مؤلمة لأسباب مجهولة

Lebanon 24
09-01-2022 | 17:04
A-
A+
Doc-P-905490-637773701366631410.jpg
Doc-P-905490-637773701366631410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أن قطباً سياسياً لم يحضر في مناسبة إجتماعية مؤلمة لأحد المقربين منه لأسباب مازالت غير مفهومة لقاعدة واسعة من جمهوره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الكشف عن صور جديدة لكيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الأربعين
lebanon 24
10/01/2022 04:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... دنيا سمير غانم تستذكر والديها بكلمات مؤثرة!
lebanon 24
10/01/2022 04:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
10/01/2022 04:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة العام الجديد... رجل أعمال يوزع مليون يورو هدية على موظفيه!
lebanon 24
10/01/2022 04:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قطب

مناسبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2022-01-09
17:25 | 2022-01-09
17:19 | 2022-01-09
17:13 | 2022-01-09
17:03 | 2022-01-09
16:58 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website