لم يحضر مناسبة مؤلمة لأسباب مجهولة

لوحظ أن قطباً سياسياً لم يحضر في مناسبة إجتماعية مؤلمة لأحد المقربين منه لأسباب مازالت غير مفهومة لقاعدة واسعة من جمهوره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".