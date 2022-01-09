لبنان

الحجيري لـ"الأنباء" الكويتية: الحوار سقط وكان لا بدّ من سقوطه

Lebanon 24
09-01-2022 | 17:19
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري ان "الحوار سقط وكان لا بد من سقوطه، لأن الدعوة إليه لم تكن بالأساس بهدف حماية لبنان مما هو قادم بقدر ما كانت لشراء الوقت، في سياق إعادة ترتيب موقع الصهر سياسيا وانتخابيا"، معتبرا انها "ليست المرة الأولى التي يتعاطى فيها رئيس الجمهورية ميشال عون بخفة مع الوضع الكارثي في لبنان، إذ كان الأجدى به في ظل الانهيار الاقتصادي والنقدي، وفي ظل محاولات حزب الله عزل لبنان عربيا، ان يوجه دعوة خاصة لفريقه الممانع، لمحاورته أولا حول أحقية وقف التهجم على المملكة العربية السعودية والقادة العرب، وثانيا حول ضرورة فك أسر الحكومة، علها تتمكن من تسديد ولو خطوة واحدة يتيمة باتجاه التعافي الاقتصادي".
وسأل في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "حوار بين من ومع من، وما الجدوى من الحوار قبل اربعة اشهر من الانتخابات النيابية، وثمانية اشهر من نهاية العهد، واي حوار مع حزب الله الذي يعتبر نفسه محاورا إقليميا واكبر من البلد؟ والمعروف بالتالي موقفه سلفا من الاستراتيجية الدفاعية، فالرئيس عون نفسه لم ينس بعد، وقد كان الشريك الحصري في إسداء النصيحة مع النائب محمد رعد، للرئيس السابق ميشال سليمان، بأن يبل اعلان بعبدا ويشرب ماءه".
وسأل: "أي حوار مع من لا يأتمر بالشرعية اللبنانية، ولا يعترف أصلا بالكيان اللبناني على انه سيد حر ومستقل، حوار بين مسلحين وتجار بحقوق المسيحيين من جهة، ودستوريين عزل من جهة ثانية، هكذا حوار بهكذا توقيت وعناوين يعطينا اليوم كامل الحق ان نقول بدورنا "بلّوا أجندته وشربوا ميِّتا".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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