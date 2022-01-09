لبنان

برودة في التعامل مع ملف "الحوار"

Lebanon 24
09-01-2022 | 17:25
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قال مصدر معارض عبر "القبس" الكويتية إن "القوى السياسية تتعامل ببرود مع موضوع الحوار الوطني، نظراً للتجارب السابقة في مثل هذه الدعوات، إضافة إلى توقيتها وظروفها".
ولفت إلى أن "عون كان يعلم مسبقاً أن القوى السياسية التي انقطعت كل صلة بينها وبين رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" لن تحضر إلى قصر بعبدا، وهي تنظر إلى هذه الدعوة على أنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأشهر الأخيرة من العهد".
وحسب المصدر، سيعمل الفريق الرئاسي على إقناع القوى السياسية من كل الاتجاهات للمشاركة في الحوار، باعتباره الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس "العهد".
(القبس الكويتية)

المصدر: القبس الكويتية
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