لبنان

مساعي تذليل العقبات أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء لم تتوقّف

Lebanon 24
09-01-2022 | 17:41
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أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى أن "مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لا سيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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