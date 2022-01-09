بري في بعبدا اليوم مفتتحا المشاورات بشأن المُقترح وفرنجية يراعي "الموقع"

يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري مقر الرئاسة الأولى في بعبدا اليوم ويلتقي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتتحا المشاورات الحوارية التي يجريها رئيس الجمهورية لترجمة دعوته للحوار الوطني ، وفق ما كتبت" البناء" .اضافت" لا أفق لطاولة حوار بعبدا في المدى المنظور في ظلّ المعلومات التي تتحدث عن عدم رغبة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية بحوار كهذا قبل موعد الانتخابات النيابية على اعتبار أن الأولوية اليوم هي لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع بعيدا عن اي توتير أو تفجير للاجواء الراهنة. وبالتالي فإن مصادر مطلعة تعتبر أن الرئيس عون قد يستعيض عن الحوار بلقاءات فردية مع الشخصيات السياسية، على أن يعلن في بيان حيثيات ما جرى ومواقف الأطراف السياسية المؤيدة والمعارضة".وكتبت " نداء الوطن": يواصل رئيس الجمهورية حملته "الحوارية" على أن يعمد ابتداءً من اليوم إلى تفعيل قنوات "التشاور الثنائي" مع عدد من رؤساء الكتل النيابية واستمزاج الآراء حيال السبل الآيلة إلى إعادة التواصل بين مختلف المكونات الوطنية في ظل انقطاع مجلس الوزراء عن الانعقاد، وسط تعبير أكثرية سياسية عارمة عن رفض واضح للاستجابة لدعوة الحوار باعتبارها "مضيعة إضافية للوقت" كما وصفتها مصادر معارضة، وتهدف في جوهرها وتوقيتها إلى "تنفيذ مناورة متجددة لإعادة تعويم العهد وتياره، بعد انسداد الأفق أمامهما رئاسياً وحكومياً وانتخابياً". وبينما تقاطعت التصريحات والمواقف عند تأكيد انعدام التجاوب السنّي مع دعوة بعبدا للحوار، مقابل إبداء الاستعداد لتلبيتها من قبل "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، تتجه الأنظار إلى موقف رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من هذه الدعوة بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وسط إشارة مصادر مواكبة لأجواء بنشعي إلى أنّ فرنجية لن يرفض المشاركة في طاولة الحوار انطلاقاً من موقفه المبدئي في وجوب "مراعاة موقع الرئاسة الأولى باعتبارها صاحبة الدعوة".أما على مقلب "الحزب التقدمي الاشتراكي" فقد استبق رئيسه وليد جنبلاط أمس تلبية دعوة عون للتشاور في قصر بعبدا، بتغريدة خرج فيها بوضوح عن سرب الحوار العوني، مشدداً على أولوية "الخروج من دوامة التعطيل المدمرة" من خلال الدفع باتجاه اجتماع مجلس الوزراء "دون أي شروط مسبقة" إيذاناً بإطلاق "ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي (...) وهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه".