لبنان

استعادة نهج حافظ الاسد في تعامل سوريا مع إيران من موقع عربي

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
10-01-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-905549-637773965407879727.jpg
Doc-P-905549-637773965407879727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسير سوريا بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها في الإقليم بعدما تجاوزت نسبيا محنة الحرب الأهلية التي اعاقت تقدمها وساهمت بتراجعها في كافة الأدوار والمجالات.اما  الإشكالية الابرز فتبرز في التعاطي السوري المستجد في ضوء تداعيات الحرب الضروس التي لم تحط رحالها بشكل نهائية.

تفيد المعطيات الأولية عن ورشة ديبلوماسية تشكل استكمالا لخطة الرئيس السوري بشار الاسد لاستعادة المكانة والدور السابق بالتوازي مع تقدم الحل السياسي في الداخل رغم التعقيدات الكثيرة في هذا المجال، وفي هذا المجال يمكن  تسجيل تقدم ملفت على أكثر من محاولات للتطبيع في مقابل الاخفاق في ميادين أخرى.
في الشق اللبناني، تشهد طريق بيروت - دمشق زحمة سير سياسية ممزوجة ببعض الطموحات المستقبلية الحصول على "كعكة" من إعادة اعمار سوريا، بالتوازي رصدت دوائر القرار في لبنان اهتماما سوريا متزايدا بالملف اللبناني، وقد تكون الانتخابات النيابية مجرد توطئة على أن يكون الاستحقاق الرئاسي المدخل الفعلي لاستعادة الدور والنفوذ في لبنان تحت عناوين حماية الخاصرة الرخوة.

اما في المجال العربي، فتقع الإشكالية الكبرى بالرفض السعودي والقطري التماهي مع المحاولات الخليجية لاستعادة الحرارة الديبلوماسية كما الكويت و الإمارات  والاعتراف بشرعية الرئيس بشار الأسد بما يشكل تماهيا مع الشروط الأميركية القائمة على فك التحالف مع إيران و انسحاب الميليشيات الشيعية بشكل تام و نهائي.

لا يمكن، وفق خبراء  تلبية  دفتر الشروط الأميركية في مقابل الاعتراف والتطبيع، ليس من باب تقويض النفوذ  الايراني وتصفية نفوذ اذرع الحرس الثوري الإيراني في ارجاء العالم العربي ،بقدر المصالح المتشابكة مع أطراف أخرى وأبرزها أمن  إسرائيل كما الدور الروسي الممسك بخيوط اللعبة الاقليمية عبر الشرفة السورية.

لكن، يرصد اكثر من طرف تبدلا في النهج المتبع مع إيران منذ بداية الولاية الرئاسية الجديدة أبرز عناوينها إعادة تشكيل الجيش السوري ومنحه صلاحيات واسعة لبسط النفوذ على الأرض ، و هذا الانتشار يأتي على حساب الانفلاش الايراني دون ضوابط، في العمق السوري، فضلا عن استعادة ثوابت الرئيس الراحل حافظ الاسد بالحالف مع إيران لكن من موقع عربي و بإطار الهوية العربية، في حين تدور أسئلة كثيرة حول القدرة على تحقيق  تمايز حقيقي عن إيران بغض النظر عن موازيين القوى وشكل التفاهمات التي يجري الاعداد لها مع إيران انطلاقا من مفاوضات البرنامج النووي الايراني.
المصدر: خاص لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2022-01-10
06:00 | 2022-01-10
06:40 | 2022-01-10
06:21 | 2022-01-10
06:20 | 2022-01-10
06:10 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website