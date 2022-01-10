توقيفات جديدة في طرابلس... إليكم التفاصيل

أوقف الجيش ليل الامس في طرابلس عدد من الاشخاص، لحيازتهم مسدسات دون ترخيص وبجرم اطلاق النار في وقت سابق، وفق مندوبة "لبنان 24".





وجاءت عملية التوقيف نتيجة الحواجز التي قامت بها وحدات من الجيش مساء في طرابلس لحفظ الامن. وقد سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.وجاءت عملية التوقيف نتيجة الحواجز التي قامت بها وحدات من الجيش مساء في طرابلس لحفظ الامن.