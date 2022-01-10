لبنان

وفاة لبناني في ساحل العاج لهذا السبب (صورة)

Lebanon 24
10-01-2022 | 00:42
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توفي الشاب محمد إدريس فوّاز (17 عاما) اثر  جرّاء حادث مروع في ساحل العاج، وفق مندوبة "لبنان 24".
ونعته بلدته العباسية الجنوبية، كما نعته الجالية اللبنانية في ابيدجان.
 
 
 
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