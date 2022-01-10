وفاة لبناني في ساحل العاج لهذا السبب (صورة)

توفي الشاب محمد إدريس فوّاز (17 عاما) اثر جرّاء حادث مروع في ساحل العاج، وفق مندوبة "لبنان 24".

ونعته بلدته العباسية الجنوبية، كما نعته الجالية اللبنانية في ابيدجان.