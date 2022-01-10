مطاردة و"أكشن" في الشمال... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام ثلاثة أشخاص داخل سيارة من نوع مرسيدس على مطاردة فان يقل عددا من العمال من منطقة وادي خالد، وذلك على اوتوستراد منجز - العبودية.

وحصلت المطاردة من بلدة النورا حتى بلدة الشيخ عياش، وقد شهر سائقو "المرسيدس" السكاكين في وجه سائق الفان، وعندما تفجأوا بعدد الاشخاص الذين كانوا داخل الفان لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.