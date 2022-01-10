لبنان

مطاردة و"أكشن" في الشمال... هذا ما حصل

Lebanon 24
10-01-2022 | 00:56
A-
A+
Doc-P-905554-637773981668532777.jpg
Doc-P-905554-637773981668532777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام ثلاثة أشخاص داخل سيارة من نوع مرسيدس على مطاردة فان يقل عددا من العمال من منطقة وادي خالد، وذلك على اوتوستراد منجز - العبودية.
 وحصلت المطاردة من بلدة النورا حتى بلدة الشيخ عياش، وقد شهر سائقو "المرسيدس" السكاكين في وجه سائق الفان، وعندما تفجأوا بعدد الاشخاص الذين كانوا داخل الفان لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-01-10
03:51 | 2022-01-10
03:48 | 2022-01-10
03:36 | 2022-01-10
03:26 | 2022-01-10
03:20 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website