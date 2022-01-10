ميقاتي في مصر بدعوة من السيسي

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة اليوم في «منتدى شباب العالم» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب.

وسيلقي رئيس الحكومة كلمة في المناسبة ويجري عددا من اللقاءات.

ويهدف المنتدى الذي سبق تنظيمه 3 مرات سابقة (2017، و2018، و2019) إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية. ويمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة .

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التى تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

كما تتصدر المناقشات مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها المشروع الأكبر فى تاريخ مصر الحديث لتنمية الإنسان .

وتشمل المناقشات كذلك عدة محاور أساسية هى السلام والابداع والتنمية.

وينطلق المنتدى ظهر اليوم بجلسة افتتاحية يليها جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "غلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.