لبنان

بيان حاسم من بلدية عكار العتيقة لحارقي الدواليب في البلدة

Lebanon 24
10-01-2022 | 01:19
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أصدرت بلدية عكار العتيقة بياناً، بشأن حرق الدواليب في البلدة، جاء فيه: "كثُرت في الآونة الاخيرة ظاهرة حرق الدواليب في عدة أحياء في البلدة بهدف انتشال الشرطان وبيعها".

وتابعت ان هذا الموضوع يسبب ازعاج كبير للمواطنين ويسبب الامراض المزمنة بالاضافة الى الضرر الكبير على البيوت.

وأكدت أنه يُمنع منعا باتاً حرق الدواليب في البلدة وفي اي مكان وستلاحق الشرطة هذا الموضوع وستعاقب الفاعلين.
 

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