عبدالله: المهمة المركزية للسلطة تبدأ بإقرار الموازنة

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "بقيت مهمة مركزية وحيدة لهذه السلطة والحكومة والمجلس النيابي، تبدأ بإقرار الموازنة الاصلاحية، خطة التعافي الاقتصادي النقدي والاجتماعي، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنتهي بإجراء الانتخابات النيابية وفق الصيغة التي أقرها البرلمان. لا كلام او شعارات أو عناوين خارج هذه الأولوية".