لبنان

ما كان المقصود بعبارة "تسونامي كورونا"؟ البزري يوضح

Lebanon 24
10-01-2022 | 01:41
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اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن تعبير "تسونامي كورونا" هو مصطلح للدلالة على زيادة حالات الإصابة مشيراً الى ان متحور "أوميكرون" قد يكون مسؤولاً عن ذلك إضافة إلى الحركة السياحية والترفيهية والاجتماعية.
ولفت في حديث لصوت كل لبنان الى ان الإصابات بين الطلاب أو الشباب هي من خارج المدرسة ويجب أن يكون هناك توازن بين حماية العام الدراسي وحماية الطلاب والأساتذة والإداريين والحلّ ليس بإقفال المدارس، مشدداً على ان الحديث عن تأجيل العودة لم يكن مبنياً على دراسات علمية والموجة قد تستمرّ ولكن إذا تصرفنا بشكل جيد يمكن ألا تصل إلى حدود كبيرة.
أما بالنسبة لمن تلقّى لقاح "أستراينيكا" بجرعتيه، قال البزري: يمكن لهؤلاء الاشخاص الذهاب إلى أي مركز تلقيح للحصول على الجرعة الثالثة وليس بحاجة للتسجيل وبإمكانهم أيضاً الحصول على الجرعة الثالثة من "فايزر".
 
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