لبنان

قطع الطريق عند تقاطع بشارة الخوري.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-01-2022 | 02:07
A-
A+
Doc-P-905573-637774023846868283.jpeg
Doc-P-905573-637774023846868283.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق عند تقاطع بشارة الخوري بسبب خطف شاب من آل عميرات، من دون معرفة مصيره.
 
مواضيع ذات صلة
قطع السير عند تقاطع بشارة الخوري بيروت (التحكم المروري)
lebanon 24
10/01/2022 11:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عمد عدد من الشبان على قطع الطريق بكل الاتجاهات عند ساعة "الصباغ" في مدينة الميناء احتجاجاً على توقيف احد ابناء المنطقة من قبل الاجهزة الامنية
lebanon 24
10/01/2022 11:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حاولت قطع الطريق وهذا ما حصل (صورة)
lebanon 24
10/01/2022 11:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: مواطن يقطع الطريق بجسده أمام سرايا طرابلس إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية
lebanon 24
10/01/2022 11:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24

بشارة الخوري

قطع الطريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-01-10
03:51 | 2022-01-10
03:48 | 2022-01-10
03:36 | 2022-01-10
03:26 | 2022-01-10
03:20 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website