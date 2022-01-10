اعتصام أمام السفارة اليونانية.. ماذا يجري؟

انطلق عدد من الباصات من طرابلس نحو السفارة اليونانية في بيروت للاعتصام امامها لمطالبة السلطات بالافراج عن المواطن اللبناني عبدالله الراجح الدندشي.

وكانت السلطات اليونانية قد اوقفت الراجح وعدد من اللبنانيين منذ ثلاث سنوات بعد دخولهم بطريقة غير شرعية.

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