قطاع جديد ينضمّ إلى الاضراب العام الخميس المقبل!

أعلن تجمع المزارعين في البقاع، في بيان، تأييده ومشاركته بالاضراب العام والتحرك الذي ينفذه قطاع النقل البري في لبنان والاتحاد العمالي العام يوم الخميس ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢..ودعا "جميع الزملاء والمزارعين الى الالتزام بيوم الغضب هذا نظراً للخسائر التي يتكبدها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما مادة المازوت وأسعار قطع الغيار للآليات والجرارات الزراعية".