لبنان

"فبركات" توتّر اللبنانيين.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-01-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-905584-637774048676454920.jpg
Doc-P-905584-637774048676454920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال الفترة الأخيرة، كثرت الأخبار المُفبركة عن جرائم وحالات انتحار فضلاً عن أخبارٍ زائفة تتعلّق بالقوى الأمنية والجيش. 

بشكل فعلي، فإن هذه الأخبار تنتشرُ كالنار في الهشيم على هواتف اللبنانيين، الأمر الذي يثيرُ هلعاً وبلبلة في صفوفهم، ويترك لديهم اعتقاداً بأن الظروف القائمة تنحدرُ بسرعة نحو الأسوأ.

أما الأمر الأخطر فيتعلق بالأخبار المرتبطة بالأمن والقوى العسكرية، إذ جرى مراراً الترويج لأخبار عن "هروب عسكريين من الخدمة الفعليّة" ليتبين لاحقاً أن ذلك الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً. 

وهنا، فإنّ الأخبار المفبركة التي تطال الأمن تعتبرُ مؤشراً خطيراً لأنها تترك خوفاً لدى المواطنين بأن القوى الأمنية تفقد سيطرتها على البلاد، بينما الأمرُ عكس ذلك تماماً، لأن الأمن ما زال مضبوطاً والقوى الأمنية تقوم بعملها لمكافحة الجريمة رغم كل الظروف الصعبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-01-10
04:00 | 2022-01-10
03:51 | 2022-01-10
03:48 | 2022-01-10
03:36 | 2022-01-10
03:26 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website