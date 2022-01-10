يقوم بتخزين مواد مخدّرة في منزله ويوزّعها على عدد من المروّجين.. وهذا ما حصل معه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:في إطار مكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدّرات، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وتوقيفهم.وبنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد هوية أحد تجّار المخدّرات في دوحة عرمون، الذي يقوم بتخزين المواد المخدّرة داخل منزله وتوزيعها على عددٍ من المروّجين في المحلّة، ويُدعى:- أ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٢، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بالجرم ذاته.بتاریخ 27-12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت دوريّات من الشّعبة منزله، وتمكّنت من توقيفه. وضبطت كميّة كبيرة من مادّة الكوكايين مقسّمة في /194/ "طبّة بلاستيكية"، وحبوب مخدرة، من أنواع مختلفة، داخل /16/ كيساً من النايلون، إضافةً إلى ضبط /4/ أجهزة خلوية، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أجري المقتضى القانوي بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.