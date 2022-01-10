لبنان

جرحى في حادث سير في الزهراني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-01-2022 | 03:20
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 4 جرحى نتيجة انزلاق سيارة واصطدامها بالفاصل على طريق دير الزهراني باتجاه النبطية.
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حادث سير

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