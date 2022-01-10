العثور على قنبلة في منطقة التبانة.. والجيش يضرب طوقاً أمنياً (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة داخل احد المباني في منطقة التبانة- شارع ايمن خرما. وقد حضرت قوة من الجيش، وضربت طوقاً امنياً حيث منعت المواطنين بالاقتراب من المكان.



بإنتظار الخبير العسكري للحضور والكشف عليها.