لبنان

العثور على قنبلة في منطقة التبانة.. والجيش يضرب طوقاً أمنياً (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 03:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة داخل احد المباني في منطقة التبانة- شارع ايمن خرما. وقد حضرت قوة من الجيش، وضربت طوقاً امنياً حيث منعت المواطنين بالاقتراب من المكان.

بإنتظار الخبير العسكري للحضور والكشف عليها.
 
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التبانة

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