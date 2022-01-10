لبنان

بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالا يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة

Lebanon 24
10-01-2022 | 03:48
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افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد وقال: "حاجتنا إلى بعض تشكل دافعا وعنصر قوة وتحصينا لاقتصاداتنا في نظام معولم لا يرحم، في ظل انتشار وباء عالمي مخيف وقاتل".
 
وقال: "أدعو إلى أن تكون العلاقات اللبنانية - العراقية مثالا يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة، فنزداد قوة وتأثيرا في الساحتين الإقليمية والدولية".
 
وتابع: "توقيعي ووزير الصناعة والمعادن العراقي مذكرة التعاون أمس بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق خطوة في الاتجاه الصحيح،  ومدماك أساسي في تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها".
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