لبنان

وزير المهجرين التقى السفيرة الأميركية... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-01-2022 | 03:51
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استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها للأوضاع الراهنة، كما بحثا في ملف عودة المهجرين وتحويل الوزارة إلى "وزارة التنمية الريفية" لما لها من أهمية قصوى وانعكاس إيجابي على القرى والبلدات اللبنانية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
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