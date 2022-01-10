وصول ميقاتي وعقيلته الى مقر "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ (صور+فيديو)

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعقيلته الى مقر "منتدى شباب العالم" في مدينة شرم الشيخ بمصر حيث استقبلهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته.

وكان ميقاتي تلقى دعوة من الرئيس السيسي للمشاركة في المنتدى الذي يُعقد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب.

وسيلقي رئيس الحكومة كلمة في المناسبة ويجري عدداً من اللقاءات.