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لبنان
قطع أعمدة الهاتف التابعة لأوجيرو في هذه البلدة!
Lebanon 24
10-01-2022
|
04:12
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" ان سكان بلدة السمونية في الحيصة بعكار إستفاقوا على مشاهد قطع أعمدة الهاتف التابعة لأوجيرو، وذلك بهدف سرقة الاسلاك المعدنية.
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بلدة السمونية
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