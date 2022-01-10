قطع أعمدة الهاتف التابعة لأوجيرو في هذه البلدة!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" ان سكان بلدة السمونية في الحيصة بعكار إستفاقوا على مشاهد قطع أعمدة الهاتف التابعة لأوجيرو، وذلك بهدف سرقة الاسلاك المعدنية.