لبنان

تعطل شبكة الهاتف والانترنت في هذه المنطقة.. والسبب السرقة!

Lebanon 24
10-01-2022 | 04:50
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اقدم مجهولون صباح اليوم على سرقة 16 بطارية تعود لسنترال علما-زغرتا، مما ادى الى تعطل شبكة الهاتف والانترنت، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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زغرتا

الهاتف

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