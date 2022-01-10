لبنان

إقرار اقتراح قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:04
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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أقرّت لجنة المال اقتراح قانون يفتح السريّة المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لحين الانتهاء من أعمال التدقيق".
 
 
وأضاف كنعان بعد جلسة لجنة المال: "اقترحت وزارة العدل عقوبة على من يُعرقل التدقيق الجنائي، وقد تبنّاه عدد كبير من النواب الحاضرين، وسيُناقش في جلسة مقبلة".

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