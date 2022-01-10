الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 10/ 1/ 2022 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي اللبونة وميس الجبل ـ الجنوب"كما اصدرت بيانا آخر اعلنت فيه "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 10/ 1/ 2022 ولغاية 21/ 1/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".وفي بيان ثالث اعلنت قيادة الجيش انها "ستقوم اعتبارا من 1 /1 /2022 ولغاية 31 /1 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".