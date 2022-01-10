في طرابلس... العثور على قنبلة يدوية والجيش يتدخل

عثر منذ قليل في منطقة باب التبانة في طرابلس على قنبلة يدوية في شارع سوق الخضار بجانب محلات "أيمن خرمة" حيث ضرب الجيش طوقا أمنيا وحضر الخبير العسكري الى المكان للكشف عليها ليتبين انها غير صالحة للاستعمال.

وفي المعلومات، قام مجهول برمي هذه القنبلة خلال ساعات الليل بهدف التخلص منها.