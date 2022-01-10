لبنان

ضبط كمية كبيرة من العملة اللبنانية مع مسافر أجنبي في مطار النجف... وهكذا أخفاها! (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:56
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ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عملة لبنانية مخفية داخل علب حلويات في مطار محافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أنها "تمكنت بالتعاون مع مفرزة من الجمارك ومن خلال تدقيق المسافرين القادمين إلى مطار النجف الأشرف، من القبض على مسافر أجنبي الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية".

وأضافت، أن "العملة كانت مخفية داخل علب حلويات".

وأشارت الوكالة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسافر الذي ضبطت العملة معه.
 
الاستخبارات العراقية تضبط عملة لبنانية
 
الاستخبارات العراقية تضبط عملة لبنانية
المصدر: روسيا اليوم

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