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لبنان
بري ابرق مهنئا الحلبوسي بإنتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي
Lebanon 24
10-01-2022
|
06:10
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مهنئا بانتخابه رئيسا للمجلس النيابي العراقي.
وجاء في نص البرقية : "يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيسا للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة" .
وأضاف : "أنتهزها مناسبة لأجدد فيها إستعداد المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون البرلماني في مختلف المجالات، وبخاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الاخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللشعب العراقي الإستقرار والتقدم والإزدهار".
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