لبنان

بري ابرق مهنئا الحلبوسي بإنتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي

Lebanon 24
10-01-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-905660-637774168318995744.png
Doc-P-905660-637774168318995744.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أبرق  رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مهنئا بانتخابه رئيسا للمجلس النيابي العراقي.

وجاء في نص البرقية : "يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم  بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيسا للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة" . 

وأضاف : "أنتهزها مناسبة لأجدد فيها إستعداد المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون البرلماني في مختلف المجالات، وبخاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الاخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللشعب العراقي الإستقرار والتقدم والإزدهار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-01-10
07:21 | 2022-01-10
06:00 | 2022-01-10
06:20 | 2022-01-10
09:08 | 2022-01-10
09:00 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website