أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على عظام بشرية على شاطى "الشيخ زناد" على الحدود اللبنانية-السورية .

وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث ضربت طوقا امنيا كما حضر الطبيب الشرعي.