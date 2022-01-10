لبنان

أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)

Lebanon 24
10-01-2022 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على عظام بشرية على شاطى "الشيخ زناد" على الحدود اللبنانية-السورية .
وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث ضربت طوقا امنيا كما حضر الطبيب الشرعي.
 
 
 
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