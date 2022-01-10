واقع المستشفيات غير مقبول... والمريض هو الضحية

يلاحظ المتابعون ان مختلف الخدمات التي تقدمها المستشفيات في لبنان بدأت بالتراجع خلال الفترة الاخيرة، لا بل باتت الخدمة والقدرة على الاحاطة بالمرضى ضعيفة وضئيلة جدا.في هذا الاطار يؤكد مدير أحد المستشفيات لـ"لبنان 24" ان " الممرضين والممرضات كما مختلف الموظفين في المستشفيات يعانون من الضائقة الاقتصادية ومن تدهور قيمة معاشاتهم ما ينعكس سلبا على ادائهم الوظيفي وعلى قدرتهم على التحمل.ولا بد من الاشارة الى ان المستشفيات تعاني بدورها من الارتفاع الحاد في سعر الصرف، ما يدفعها الى عدم شراء احتياجاتها من الادوية والمعدات الطبية الا عند الطلب وبعد الدفع المسبق، ما ينعكس على جودة ونوعية الخدمات اللتي تقدمها مستشفياتنا".