الى اللبنانيين... "كيس النايلون" لم يعد مجانا





علم "لبنان 24" ان عددا كبيرا من بائعي الخضار ومن اصحاب المحال التجارية يطلبون من الزبائن دفع مبلغ 500 ليرة لبنانية مقابل كل "كيس نايلون" يحتاجونه لشراء أغراضهم وحاجياتهم.



وتأتي هذه الخطوة بعد الارتفاع الملحوظ في سعر الصرف الذي انعكس مباشرة على سعر كيلو "أكياس النايلون".