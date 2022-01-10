لبنان

بعد عدة حالات تسمم... تم اقفال هذا المسلخ

Lebanon 24
10-01-2022 | 06:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جهاز أمن الدولة باقفال مسلخ غير مرخص في شمال لبنان تعود ملكيّته للمدعو "م. خ"، والذي يستعلمه لذبح المواشي لصالح ملحمته.
 
وفي التفاصيل، وبعد معلومات وصلت لأمن الدولة عن حالات من التسمم أصابت عددا من المواطنين في الشمال، وبعد جملة من التحقيقات تبيّن ان المتسممين جميعاً قد إشتروا اللحوم من ملحمة واحدة.
 
وبعد الكشف على الملحمة تبيّن انها تتزود باللحوم من المسلخ المذكور الذي يقوم بعملية الذبح دون مراعاة الشروط الصحية.
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