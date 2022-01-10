أبي المنى: أملنا كبير بكلام بري وبطروحاته المفيدة لإنقاذ الوضع

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على رأس وفد من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات .الشيخ ابي المنى قال بعد اللقاء: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لشكره على تهنئتنا بمقام مشيخة العقل ورئاسة المجلس المذهبي وكانت مناسبة لتأكيد العلاقة والصلة الوثيقة التي تربطنا بدولته وكانت ايضا مناسبة للبحث في القضايا الوطنية المطروحة إنطلاقا من حرصنا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ، ورسالة المحبة والاخوة التي نحرص من موقعنا كرؤوساء روحيين أن نشيعها في هذا البلد أملاً في خلق مناخ إيجابي يساعد على حلحلة الأمور والقضايا العالقة والضاغطة .وأضاف: أكدنا على ضرورة الحوار وضرورة التفاهم وضرورة إنعقاد مجلس الوزراء لمعالجة قضايا الناس وما أكثرها ، وأكدنا على هذه الصلة العميقة والوثيقة كابناء الطوائف اللبنانيه كإخوة لبنانيين متحابين ، وأكدنا أن هذا لبنان مهما بلغ اليأس بابنائه يبقى فيه فسحة أمل واسعة لكي ننهض من جديد من هذه الكبوة التي نعيشها ومن هذه الأزمات التي تحيط بالبلد وأملنا كبير بكلام دولة الرئيس بري وبطروحاته المفيدة لإنقاذ هذا الوضع وأن يتلاقى الجميع من أجل مصلحة البلاد .كما إستقبل بري النائب وليد البعريني.على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مهنئاً بانتخابه رئيساً للمجلس النيابي العراقي وجاء في نص البرقية: يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة.وأضاف: أنتهزها مناسبة لأجدد فيها إستعداد المجلس النيابي اللبناني العمل سوياً من أجل تطوير صيغ التعاون البرلماني في مختلف المجالات وخاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الاخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين متمنياً لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللشعب العراقي الإستقرار والتقدم والإزدهار .