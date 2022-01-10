لبنان

حميه عرض مع وفد من مهندسي البقاع المخطط التوجيهي لقرى البقاع

Lebanon 24
10-01-2022 | 07:20
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه، اجتماعا مع وفد من مهندسي البقاع تناول فيه المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في مواضيع عدة أساسية منها، القسم الرضائي اي التي يتعلق بالإستحصال على رخص البناء لتسهيل عملية البناء بسبب تعددية الملكية ووجود مخالفات، بالاضافة الى المخطط التوجيهي العام لمعظم القرى في البقاع التي من خلاله يسهل العقد الذي يعترض عملية البناء، كما ان المخطط التوجيهي يؤدي الى تطوير المنطقة والمحافظة على الاراضي الخضراء وتنظيم قطاع البناء.
 
وطلب حميه من الوفد "اعداد دراسة مفصلة تلحظ القضايا المطروحة والاقتراحات ليصار الى عرضها على التنظيم المدني". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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