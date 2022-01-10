لبنان

السيسي استقبل ميقاتي: لبنان في قلبي شخصياً ومصر متضامنة معه

Lebanon 24
10-01-2022 | 07:21
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إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الشبابي الدولي" الذي تستضيفه مصر.
وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر  علي الحلبي.
 
وفي خلال الاجتماع، أكد الرئيس السيسي" التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمرّ بها"، مبدياً "استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة"، وأعطى توجيهاته" لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه".
 
وقال: "لبنان في قلبي شخصياً وفي ضمير ووجدان مصر". 
 
أما الرئيس ميقاتي فشدد "على دور  مصر  وشكرها على دعم لبنان واهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام".
بدوره، شدد الوزير كلاس خلال اللقاء على حوار السلام ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس السيسي  في كلمته الافتتاحية في المنتدى، ونقل اليه "تحيات ومحبة شابات وشباب لبنان".
 
 
 
 
 
 
 
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