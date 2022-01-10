لبنان

سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2022 | 08:04
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مع ازدياد السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، ظهرت مؤخراً سرقة من نوعٍ جديد تطالُ أجهزة تقدم خدمة حيوية.

ففي الآونة الأخيرة، لاحظ مواطنون اختفاء ماكينات الانترنت الخاصّة بهم، والتي يجري تثبيتها على سطوح المباني ذات المداخل المفتوحة وغير المضبوطة.

واليوم، فإن تكلفة هذه الماكينات التي تلتقط إشارات الإنترنت، تتجاوز الـ100 دولار أميركي، ما يعني أنّ أمر شرائها من جديد بات صعباً على الكثير من المواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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