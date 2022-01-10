سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!

مع ازدياد السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، ظهرت مؤخراً سرقة من نوعٍ جديد تطالُ أجهزة تقدم خدمة حيوية.



ففي الآونة الأخيرة، لاحظ مواطنون اختفاء ماكينات الانترنت الخاصّة بهم، والتي يجري تثبيتها على سطوح المباني ذات المداخل المفتوحة وغير المضبوطة.