المرتضى استقبل سفير ماليزيا وجالا في قصر الاونيسكو

عرض وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم، مع سفير ماليزيا في لبنان آزري بنمات يعقوب، العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها. كما تناول البحث امكان التعاون بين البلدين لتفعيل النشاطات الثقافية، بالاضافة الى موضوع سبق وتطرق اليه الجانبان يتعلق بما يمكن ان تقدمه ماليزيا من دعم لما يحتاجه قصر الاونيسكو، بعد ان اعلن الوزير المرتضى بانه اصبح المقر الرسمي لوزارة الثقافة.وفي هذا الاطار، جال المرتضى والسفير يعقوب في ارجاء المقر، للاطلاع عن كثب عما يمكن ان تقدمه ماليزيا من احتياجات للمكاتب، وما يتضمن من تجهيزات ومعدات ولوازم.