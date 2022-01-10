في هذه المناطق.. لا اتصالات ولا انترنت

تعاني بلدات وقرى في منطقة النبطية من انقطاع غير مسبوق في شبكتي الاتصالات الخليوي MTC و AlFA دون معرفة الاسباب وبغياب اي بيان توضيحي عن الشركتين يعلن عن هذه الاعطال، ما تسبب بأزمة اضافية لدى المواطنين بعدما شلت حركة التواصل الهاتفي بينهم وخصوصا لدى المؤسسات التجارية والصحية والتربوية والمصارف وغيرها. كما توقفت خدمة الانترنت 3G و4G لدى الاف المشتركين ولاقى هؤلاء صعوبة في التقاط بث الانترنت الا في المرتفعات، وذلك نتيجة ايقاف العديد من محطات البث في المناطق.تسببت الاعطال المتكررة التي تحصل في غرفة التغذية لانترنت الDSL التابعة لاوجيرو بمعاناة لدى مئات الطلاب الذين حرموا من متابعة دروسهم اونلاين.يذكر ان توقف محطة التغذية في الشرقية ازداد في الاشهر القليلة الاخيرة دون مساع لدى القيميين لايجاد حل لهذه المشكلة التي تنعكس سلبا على المواطنين والطلاب على حد سواء.