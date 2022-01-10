لبنان

الجيش: استئناف عملية دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:20
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بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم سلفة مبلغ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، يستأنف الجيش بتاريخ 11/1/2022 عملية توزيع التعويضات على الوحدات السكنية المتضررة في المناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، المدوّر والرميل) المصنفة متوسطة ودون المتوسطة ولم تستفد سابقاً من التعويض.
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