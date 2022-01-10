الجيش: استئناف عملية دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت

بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم سلفة مبلغ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، يستأنف الجيش بتاريخ 11/1/2022 عملية توزيع التعويضات على الوحدات السكنية المتضررة في المناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، المدوّر والرميل) المصنفة متوسطة ودون المتوسطة ولم تستفد سابقاً من التعويض.