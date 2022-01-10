رابطة التعليم الاساسي في الجنوب والنبطية: ملتزمون قرار الروابط بالاضراب

صدر عن فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي، البيان الآتي:

"تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده حصول انقسام في القطاع التربوي الرسمي في الجنوب حول الاضراب اليوم الاثنين 10 كانون الثاني. يهمنا ان نوضح ان لا انقسام في صفوف الاساتذة والمعلمين أبدا وجميع المدارس الرسمية التزمت قرار الروابط بالاضراب. فاقتضى التوضيح".