لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية تتكرر بشكل ملحوظ

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الكابلات الكهربائية وخطوط الهاتف الأرضية من بلدة بينو العكارية.
 
يذكر ان عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتكرر بشكل ملحوظ في بلدة بينو. 
 
 
 
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