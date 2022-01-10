أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الكابلات الكهربائية وخطوط الهاتف الأرضية من بلدة بينو العكارية.

يذكر ان عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتكرر بشكل ملحوظ في بلدة بينو.